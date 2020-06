Hauptbahnhof Winterthur – Besuch im 90-Millionen-Loch Ein unterirdischer Wald, Männer in Schutzanzügen und eine halb fertige Velostation: Auf der Baustelle unter dem Hauptbahnhof Winterthur gibt es viel zu entdecken. Michael Graf

Rund 30 Arbeiter sind täglich auf der Baustelle der Personenunterführung Nord im Einsatz. Bis Ende Jahr sollen die «groben» Arbeiten abgeschlossen sein. Derzeit wird armiert und betoniert, hier auf der Seite Rudolfstrasse aus der neuen Velostation heraus fotografiert. Foto: Enzo Lopardo

Die Astronauten sprechen portugiesisch: Vier Männer in weissen Ganzkörperanzügen und futuristischen Atemmasken hantieren an einem grossen Kompressor. Wir befinden uns mehrere Meter tief unter dem Bahnhofsplatz, am Fuss der langen Velorampe, über unsere Köpfe donnern Busse. Die Männer in Weiss gehören zu einer Spezialfirma. Sie dichten Fugen ab, damit die neue Unterführung nicht rinnt. Noch ein Jahr und sechs Monate dauert es, bis die ersten Velos unter dem Winterthurer Hauptbahnhof durchflitzen können. Doch man kann schon erahnen, wie es hier im Dezember 2021 aussehen wird.