Kolumne «Tribüne» – Besuch im Haus Seit letzter Woche hat der «Landbote»-Kolumnist einen Gast im Haus. Einen ungebetenen. Johannes Binotto

Aus dem Garten ins Haus: In der Wohnung des «Landbote»-Kolumnisten wird eine Maus gesucht. Foto: Archiv

Eigentlich leben wir zu fünft in unserer Wohnung: ich, meine Frau, unsere zwei Söhne und die Katze. Aber eben nur eigentlich. Denn seit letzter Woche haben wir einen weiteren Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin. Zumindest könnte es so sein.

Sie merken schon: Ist alles etwas uneindeutig. Eindeutig indes ist, dass letzte Woche bei uns am Badezimmerfenster etwas gescharrt hat, und als ich das Fenster öffnete, ist mir zu meinem ziemlich lautstarken Erschrecken eine kleine, sehr wendige Maus entgegengesprungen.

Ohne sich um meinen Schrei zu kümmern, hat sich die Maus davongemacht, und seither sind wir nun am Suchen. Im Badezimmer hinterm Spülkasten und unterm Wäschekorb – überall hab ich gesucht. Meine Frau hat derweil draussen bei allen Türschwellen in der Wohnung Barrikaden errichtet, während ich allmählich meine Suche vom Badezimmer auf den Vorraum ausweiten musste.

Wo ich denn auch fündig wurde: Einen kaputten Kleiderbügel, neun verloren geglaubte Wäscheklammern und drei unterm Kleiderschrank verstaute Hosen von mir aus längst vergangenen Tagen, die ich auch dann nicht mehr tragen würde, wenn ich noch die Figur dazu hätte, habe ich gefunden. Die Maus hingegen blieb unaufspürbar.

Auch unsere Katze war mir dabei keine Hilfe. Sie, die sonst ganz ungefragt Mäuse von draussen an unsere Balkontür schleppt, war für eine allfällige Maus, die schon in der Wohnung drinnen ist, nicht recht zu begeistern. Sie hat zwar halbwegs interessiert zugeschaut, wie ich am Boden herumkroch, und ich glaub auch meine vergeblichen Versuche, die gefundenen Hosen anzuprobieren, fand sie wohl amüsant. Aber dann trottete sie davon und legte sich im Wohnzimmer aufs Sofa schlafen.

Die Barrikaden haben wir dann noch einige Tage stehen lassen, was die familiäre Bewegungsfreiheit in der Wohnung einigermassen einschränkte. Und manchmal springe ich ganz unerwartet in eines unserer Zimmer, in der Hoffnung, vielleicht die Maus sozusagen in flagranti zu erwischen.

Mittlerweile aber ist mein anfänglicher Jagdeifer einem eher faulen Pragmatismus gewichen, und ich sage mir: Wenn die Maus was von mir will, dann soll sie sich bitte bemerkbar machen. Ich selbst habe noch anderes zu tun. Falls die Maus aber diese Kolumne liest, wäre meine Bitte, dass sie doch bitte der Redaktion schreiben und dieser mitteilen solle, wo ich sie abholen kann. Danke im Voraus!

