Tag der offenen Tür in Winterthur – Tausende Besucher stürmen neues Polizeigebäude Einmal eine Polizeipistole halten, auf einen Polizeitöff sitzen oder einen Polizeihund streicheln – am Tag der offenen Tür der Stadtpolizei Winterthur gingen Kinderwünsche in Erfüllung. Es gab aber auch Schreckmomente. Tanja Hudec , Enzo Lopardo (Fotos)

Stellt sein Können unter Beweis: Der Ordnungsdienst der Stadtpolizei Winterthur zeigte am Tag der offenen Tür, wie er im Fall einer unbewilligten Demonstration vorgeht. Foto: Enzo Lopardo

Es knallt laut. Eine rote Petarde schiesst in die Luft. Die Chaoten schreien etwas. Polizisten schreiten in Vollmontur, die Schutzschilde auf Brusthöhe, stetig auf die Demonstranten zu. Wieder knallt es. «Mami, ich habe Angst», sagt ein Mädchen. Es löst die Hand von der Abschrankung, durch deren Gitterstäbe es gerade noch gebannt die Szene verfolgt hat, und zieht am Arm der Mutter. «Du musst keine Angst haben, es kann dir nichts passieren», erwidert diese. Sie hat recht.