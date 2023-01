Kultur in Winterthur – Besucherrekord im Münzkabinett könnte Sparbemühungen stoppen Bürgerliche Parteien möchten das Münzkabinett am liebsten wegsparen. Dieses überrascht nun mit einem Besucherrekord. Helmut Dworschak

Die in einem Wald bei Weiach entdeckten keltischen Silbermünzen sind bis Ende Februar im Münzkabinett ausgestellt. Foto: Balz Murer

Genau 4357 Besucherinnen und Besucher zählte das Münzkabinett 2022: ein neuer Rekord. Deutlich weniger waren in den zehn Jahren vor der Pandemie gekommen, nämlich rund 2800 pro Jahr. Benedikt Zäch, Leiter des Münzkabinetts, führt den Erfolg auf den Zuwachs bei den Veranstaltungen zurück. Gut 40 waren es im letzten Jahr, gegenüber rund 25 in den Jahren vor Corona. Hinzu kamen fast siebzig Workshops für Schulen und fünfzig Führungen für private Gruppen. Weiter zurückgegangen sind die Einzeleintritte, was gemäss Zäch der langjährigen Entwicklung entspricht.