FCW im Testspiel gegen Topclub – Betis – die Nummer 6 in «La Liga» Gegen Betis Sevilla, einen der spanischen Europa-League-Starter, tritt der FC Winterthur am Samstagnachmittag auf der Schützenwiese zu seiner Meisterschafts-Hauptprobe an. Hansjörg Schifferli

Schon 2018 trafen sich Manuel Pellegrini, damals noch Trainer von West Ham United, und FCW-Trainer Ralf Loose bei einem Testspiel auf der Schützenwiese. Marc Dahinden

Vor drei Jahren, als Ralf Loose eben sein Amt beim FCW angetreten hatte, erschien der prominente chilenische Trainer Manuel Pellegrini mit West Ham United auf der Schützenwiese. Die Londoner waren aus ihrem Trainingslager aus Bad Ragaz hergefahren und verloren dann 2:3.

An diesem Samstag ist Pellegrini, mittlerweile 68 Jahre alt, wieder Gegner Looses und des FCW. Wieder kommt er aus Bad Ragaz, dort weilte er diesmal zehn Tage mit Betis Sevilla. Von der Schützenwiese fahren die Spanier dann auf den Flughafen Kloten, um heim zu fliegen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Pellegrini war in seiner Karriere ja schon Trainer bei Klubs der ersten Garde, bei Real Madrid (ohne Meistertitel) und Manchester City (mit dem Meistertitel 2014). Mit Betis, das im Jahr zuvor nur 15. der Liga geworden war, erreichte er in seiner ersten Saison immerhin Platz 6 und damit die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League. Die Nummer 1 in der Stadt blieb allerdings der FC, der am Saisonende um zwei Ränge und 16 Punkte besser da stand und in der Champions League spielen darf.