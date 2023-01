Probleme im Polizei- und Justizzentrum – Betrieb der U-Haft im PJZ verzögert sich um mehr als sechs Monate Erst in der zweiten Hälfte 2023 werden Untersuchungshäftlinge im Zürcher Polizei- und Justizzentrum PJZ untergebracht. Über die Gründe schweigt die Justizdirektion. Lorenzo Petrò

117 Zellen im neuen PJZ sind für Untersuchungshäftlinge vorgesehen. Bisher werden aber noch keine solchen hier umgebracht. Foto: Silas Zindel

570 Millionen hat der Prestigebau für den Zürcher Justiz-Apparat in Aussersihl gekostet. Im vergangenen Oktober wurde er nach langer Bauzeit eröffnet und sollte ab Anfang 2023 die Abläufe im Vollzug vereinfachen: Statt verteilt über mehrere Standorte sollen Kantonspolizei, Staatsanwaltschaft und das Zürcher Gefängnis unter einem Dach vereint sein, und dies zum Beispiel die Befragung von Untersuchungshäftlingen ganz ohne lange Transporte ermöglichen.

Zumindest daraus ist bisher nichts geworden, wie die NZZ schreibt. Kein einziger Untersuchungshäftling sass bisher in einer der 117 dafür vorgesehenen Zellen – 241 sind es insgesamt. Bisher werden dort nur vorläufig Festgenommene untergebracht, dies jeweils nicht länger als 48 Stunden, so wie das die Polizeihaft vorsieht. Der Betrieb als Untersuchungsgefängnis werde erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 starten, teilt die Direktion von Jacqueline Fehr (SP) der NZZ mit.

Justizdirektion schweigt zu den Gründen

Über die Gründe für die Verzögerung schweigt sich die Justizdirektion aus. Sie beruft sich dabei auf eine von SVP-Kantonsrat Daniel Wäfler eingreichte kantonsrätlichen Anfrage zum Thema, für deren Beantwortung dem Regierungsrat nun drei Monate Zeit bleiben.

Auch Thomas Manhart, von 2007 bis 2019 Leiter des Justizvollzugs Zürich, kann über die Gründe der Verzögerung nur spekulieren. So könne sich die Personalsuche für einen völlig neuen Betrieb schwierig gestalten, zumal viele Berufsumsteiger erst angelernt werden müssten. Auch Koordinationsprobleme während der Totalsanierung des alten Gefängnisses an der Badenerstrasse – und die Unterbringung der dortigen Häftlinge in anderen Einrichtungen – könnte ein Grund sein, so Manhart zur NZZ.

