Handyfilme aus Winterthur – Betrunken am HB – und 5000 sehen zu Polizeieinsätze, gefährliche Stunts, Schlägereien und blossgestellte Betrunkene: Solche Szenen zeigen die Videos aus Winterthur, die ein Mann seit einem Monat auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Die Stadtpolizei ermittelt. Delia Bachmann

Ein Mann hängt sich an einen Stadtbus. Viele Videos auf der Seite wurden beim Winterthurer Busbahnhof aufgenommen. Foto: Screenshot

Zwei Unbekannte verfolgen eine Lamaherde beim Talegg-Verkehrsknoten am Altstadtrand. Zwei andere üben sich auf einer Wiese mit Holzschwertern in der japanischen Kampfkunst Kendo. Und bei der Kanti Büelrain klettert ein Mann vor der Kamera seines Kollegen in Unterhosen in den neuen himbeerfarbenen Würfelbrunnen. Das sind die harmloseren Szenen aus den oft heimlich aufgenommenen Handyvideos, die ein Instagram-Kanal seit einem Monat veröffentlicht. In der kurzen Zeit folgen bereits 5000 Personen der Seite.