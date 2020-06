Mit Alkohol am Steuer – Betrunkener Lenker flieht in Winterthur vor der Polizei Ein 29-jähriger Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Winterthurer Stadtpolizei geliefert. Der alkoholisierte Mann konnte im Oberen Graben gestoppt werden.

Beamte der Stadtpolizei Winterthur auf Patrouille – in der Nacht auf Sonntag hatten sie es mit einem alkoholisierten Lenker zu tun, der sich der Kontrolle entziehen wollte. pd / Stadtpolizei Winterthur (Symbolbild)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 01.30 Uhr, wollte eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur an der Technikumstrasse einen Personenwagen kontrollieren. Wie die Stadtpolizei mitteilt, gaben die Beamten dem Lenker via Leuchtmatrix das Zeichen, anzuhalten.

Das passte dem ausländischen Fahrzeuglenker offenbar nicht. Gemäss Darstellung der Polizei beschleunigte er sein Tempo und fuhr verkehrt durch eine Einbahnstrasse. Nach einer kurzen Nachfahrt mit Blaulicht und Martinshorn konnte der Personenwagen im Oberen Graben mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens angehalten werden.

Die Kontrolle des Fahrzeuglenkers ergab, dass dieser alkoholisiert war. Beim Lenker handelt es sich um einen 29-Jährigen Bulgaren. Er wird entsprechend zur Anzeige gebracht.

( mst )