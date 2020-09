Kontrollen in Illnau-Effretikon – Betrunkener Lernfahrer war zu schnell unterwegs Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon hat bei einer Kontrolle einen Motorradfahrer erwischt, der mit 88 km/h

im Innerortsbereich unterwegs war. Er war alkoholisiert und konnte nur einen Lernfahrausweis vorzeigen.

Zu schnell, alkoholisiert und mit Lernfahrausweis: Keine gute Kombination, um Töff zu fahren. Archiv Tamedia (Symbolbild)

Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon führte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18. September) verschiedene Geschwindigkeitsmessungen auf dem Stadtgebiet durch. Wie die Polizei mitteilt, wurde

in Bietenholz kurz vor Mitternacht ein Motorrad geblitzt, das innerorts mit 88 km/h unterwegs war.

Die Kontrolle des Lenkers ergab, dass sich dieser in angetrunkenem Zustand auf einer Lernfahrt befand.

Der Führerausweis wurde ihm vor Ort entzogen.

Noch ein rasanter Lernfahrer

In derselben Nacht wurde ein weiteres Motorrad geblitzt, das mit 83 km/h auf der Illnauerstrasse in Effretikon unterwegs war. Die verantwortliche Lenkerin war ebenfalls im Besitz eines Lernfahrausweises.

Nebst den geschilderten Fällen wurden weitere Fahrzeuge, ebenfalls im Innerortsbereich, mit über 70 km/h registriert. Sämtliche fehlbaren Lenkerinnen und Lenker haben sich nun bei den zuständigen Strafuntersuchungsbehörden zu verantworten.

Wie die Stadtpolizei weiter mitteilt, wurden die Örtlichkeiten aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie auf der Basis von im Vorfeld getätigten Speedy-Messungen gewählt.

mst