Kolumne Tribüne – Bettelbriefe Bernhard Thurnheer

Den einzelnen Anfragen um Hilfe steht der «Landbote»-Kolumnist positiv gegenüber, doch die Lawine von Anfragen stimmen ihn skeptisch. Foto: Urs Jaudas

Ich bin seit neuestem Besitzer von vier Kugelschreibern, drei Kalendern fürs Jahr 2022, drei Notizblöcken, diversen Weihnachts- und Neujahrskarten, zwei CDs, einem Weihnachtsstern und einem Brillenputztüchlein. Die habe ich alle gratis bekommen. Super. Wobei: Ich hatte gar kein Bedürfnis für all diese Sachen, vor allem nicht für die zwei Kugelschreiber, auf denen mein Name zwar eingraviert ist, aber falsch.

Und so völlig gratis waren die Dinge auch nicht. Sie waren allesamt von einem Einzahlungsschein begleitet sowie einem Brief, in welchem für eine wohltätige Organisation geworben wurde. Ich habe im Dezember mehr solche Schreiben erhalten als der Monat Tage hat. All diese Institutionen verfolgen einen guten Zweck, doch es sind einfach zu viele.

«Für jedes einzelne körperliche Gebrechen wird gesammelt: für die Blinden, die geistig Handicapierten und die von Multipler Sklerose Betroffenen.»

Für jedes einzelne körperliche Gebrechen wird gesammelt: für die Blinden, die geistig Handicapierten und die von Multipler Sklerose Betroffenen. Für die Erforschung seltener Krankheiten. Die SOS-Kinderdörfer, das Kinderdorf Pestalozzi und die Unicef kümmern sich um die Jungen, Pro Senectute und die Spitex um die Alten. Das Rote Kreuz, Médecins sans Frontières und die Flüchtlingshilfe benötigen dringend Mittel für die vielen Kriegsopfer.

Um einen Obolus wird aber auch für Vögel, Gorillas, Hunde, Katzen und bedrohte Tierarten gebeten. Unterstützung wird dringend in den Bergen gebraucht, zur Reparatur von Brücken und Wasserleitungen und für die Sanierung maroder Kirchen. Diese Aufzählung ist alles andere als vollständig.

Ich stehe jedem einzelnen Fall positiv gegenüber, doch die Lawine von Anfragen stimmt mich skeptisch. Was für eine Verschwendung von Papier, Druckkosten und Arbeitsstunden für diesen Konkurrenzkampf der Wohltätigen. Eine Botschaft ist allen gemeinsam: Spende ich nichts, soll ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Die kleinen Geschenke fungieren dabei als subtiles Druckmittel. Aber ich kann doch nicht die ganze Welt retten! Oft werde ich auch persönlich mit «lieber Herr Thurnheer» angesprochen, obwohl mich wohl nur die Adressmaschine persönlich «kennt». Das Ganze ist mir einfach nicht geheuer.

Wäre es nicht effizienter, wenn der Staat für alle sorgen würde? Das macht er bereits. Damit habe ich all diese Werke bereits einmal mit meinen Steuern unterstützt. Mir bei Nichtbezahlung ein schlechtes Gewissen zu machen, geht also gar nicht. Nochmals: Ich habe grossen Respekt vor allen Helfern und Rettern, deshalb habe ich diese Kolumne auch erst nach dem grossen Weihnachtsgeschäft geschrieben. Ein Geschäft ist das Ganze aber schon, oder?

