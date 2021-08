Weltrekord in Winterthur – Bettwäsche-Mosaik aus Winterthur ist das grösste der Welt «Guinness World Records» bestätigt: Noch nie wurden mehr alte Duvets zusammengenäht und ausgelegt als im Juni bei den Eulachhallen. David Herter

Ein Schiedsrichter und zwei Zeugen vermassen das Mosaik. Eine Mitarbeiterin der Angela Bruderer AG hielt den Weltrekordversuch auf Video fest. Foto: Marc Dahinden

Im Juni hatte das Versandhaus Angela Bruderer auf einer Wiese neben den Eulachhallen ein knapp 50 Meter langes und 35 Meter breites Mosaik aus Bettwäsche ausgelegt. 672 Duvets seien zuvor noch nirgendwo auf der Welt zusammengenäht worden, behauptete das Unternehmen aus Winterthur und meldete die Aktion als Weltrekord bei «Guinness World Records» an.

Nun habe die Firma mit Sitz in London den Rekord bestätigt, schreibt die Angela Bruderer AG am Donnerstag in einer Mitteilung. «Zusammen mit den Kundinnen und Kunden haben wir einen offiziellen Weltrekord aufgestellt.» Das Auslegen der Bettwäsche war von einem Schiedsrichter und zwei Zeugen begleitet und mit Kameras aufgezeichnet worden.

Das Mosaik aus alter Bettwäsche, das der Angela Bruderer AG den Weltrekord einbrachte, wurde neben den Eulachhalle ausgelegt. Foto: PD

