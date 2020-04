Bilanz der Kantonspolizei Zürich – Bevölkerung hält sich grösstenteils an die Massnahmen Bei der Kantonspolizei Zürich gingen dieses Wochenende zahlreiche Meldungen in Bezug auf die Massnahmen gegen das neue Coronavirus ein. Vereinzelt mussten die Polizisten eingreifen.

Die Polizistinnen und Polizisten des Kantons Zürich mussten am Wochenende zahlreichen Meldungen nachgehen. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Über das Wochenende gingen bei der Kantonspolizei Zürich rund 120 Meldungen ein, dass sich Personen nicht an die Abstandsregeln oder an das Versammlungsverbot hielten. Gemäss der Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Sonntag hatten sich die Gruppierungen meist wieder aufgelöst, als die Polizisten eintrafen. In vereinzelten Fällen hat die Polizei das Gespräch gesucht oder Gruppen weggewiesen.

In Urdorf stellte die Kantonspolizei Zürich zehn «Covid-19-Ordnungsbussen» aus. Genauere Details zum Vorfall gibt die Polizei nicht bekannt. Insgesamt halte sich die Bevölkerung an die Weisungen des Bundesrates zum Schutz vor dem Coronavirus, schreibt die Kantonspolizei Zürich in der Medienmitteilung. Jedoch zeige sich in den Gesprächen mit den Polizeipatrouillen eine gewisse Ermüdung beim konsequenten Einhalten der Regeln innerhalb der Bevölkerung.

Weiter schreibt die Kantonspolizei, dass sich eine Veränderung im Bereich der Cyberkriminalität gezeigt habe. Betrüger versuchen, aus der Corona-Krise Profit zu schlagen.

( zeo )