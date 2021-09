Freizeitanlage Dachsen – Bevölkerung hat Bedenken wegen Lärm und Littering Die Winterthurer Firma Grünwerk zeigte die Pläne, die sie für den Bereich um das Schulhaus in Dachsen hat. Die Bevölkerung ist skeptisch – wegen unerwünschter Nebeneffekte einer attraktiven Freizeitanlage. Eva Wanner

Neben dem Beachvolleyfeld (im Vordergrund) sollen Jugendliche einen Freizeitbereich erhalten und zwischen Kindergarten und Hartplatz, neben der Tartanbahn, die Kinder. Die Wiese hinter der Mehrzweckhalle soll für alle ein bisschen etwas haben, Dorf- und Spielplatz sein. Foto: Madeleine Schoder

Die Pläne sehen ansprechend aus. Seit Monaten arbeitet ein Projektteam, bestehend aus Gemeinderäten, Mitgliedern der Schulpflege sowie Planern, an der Ausgestaltung der neuen Freizeitanlage in Dachsen. Die Pläne für die Anlage beim Schulhaus wurden am Mittwochabend rund 30 Interessierten vorgestellt. Im Dezember stimmt die Gemeindeversammlung über den Kredit ab, der sich zwischen 600’000 und 900’000 Franken bewegen wird.

Der Spielplatz hat seine besten Tage hinter sich. Die «Arena» (rechts im Bild) soll aber bleiben. Foto: Madeleine Schoder

Dass eine neue Anlage gebaut werden soll, hat zwei Gründe. Erstens wird der Spielplatz beim Areal neben dem Bahnhof verschwinden, wenn die Wohnbaugenossenschaft «bi de Lüüt» endlich ihre altersgerechte Überbauung realisieren kann. Zweitens befindet sich seit letztem Schuljahr auch der Kindergarten im Schulhaus. 40 bis 50 Kinder mehr heisst, dass auch mehr Platz zum Herumtoben benötigt wird. Der bestehende Spielplatz ist morsch und genügt nicht mehr den Sicherheitsanforderungen.