Wirft den Demokraten erneut vor, ihm die Wahl zu «stehlen»: Trump beim Abgang aus dem Presseraum des Weissen Hauses. Foto: Carlos Barria (Reuters)

Schon seit der Antike neigen unterlegene Kriegsherren dazu, auf dem Rückzug alles zu zerstören, was dem Gegner nützlich sein könne: Getreidefelder, Brücken, ganze Städte. In den USA betreibt Donald Trump angesichts seiner immer wahrscheinlicheren Abwahl gerade seine eigene Politik der verbrannten Erde.

Seine Gegner sind die Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern, die ihm die Stimme verweigert haben. Sein Ziel – die Infrastruktur, die er zu zerstören versucht – ist die amerikanische Demokratie.

Trump hat in seinen vier Jahren im Weissen Haus viele beschämende Reden gehalten. Doch mit seinem Kaiser-Nero-Moment am Donnerstag hat er gezeigt, dass er vor nichts halt machen wird, um seine bevorstehende Wahlniederlage in ein anderes Licht zu rücken – in ein falsches Licht.

Er behauptete, er gewinne die Wahl, wenn nur die «legalen Stimmen» gezählt würden. Er behauptete, dass die Demokraten einen grossflächigen Wahlbetrug organisiert hätten, um seine Niederlage herbeizuführen. Er behauptete, dass ihm die Gerichte zum Sieg verhelfen würden. Er reihte eine Lüge an die nächste.

Die Haltung der Republikaner

Hätte man hinter Trump, im Presseraum des Weissen Hauses, nicht das Siegel des Präsidenten gesehen, es hätte sich auch um die Rede eines jener Autokraten handeln können, die Trump so bewundert. Für keine seiner Behauptungen gab es eine faktische Grundlage. Aber jede seiner Falschaussagen trägt dazu dabei, das Vertrauen in die Wahl in Zweifel zu ziehen.

Trump nimmt das nicht nur in Kauf, er hat es sich offenkundig zum Ziel gesetzt. Falls er tatsächlich gehen muss, will er nicht als Verlierer gehen – sondern als Opfer.

Fast mindestens so beschämend ist die Tatsache, dass sich von den meisten ranghohen Republikanern keiner von Trumps Behauptungen öffentlich distanzierte, zumindest nicht sofort. Jene Republikaner, die sich zu Wort meldeten, gehörten zu den seltenen Vertretern, die Trump auch sonst ab und zu kritisierten.

Mitch McConnell dagegen, der Mehrheitsführer des Senats, lehnte einen Kommentar auf Nachfrage von Journalisten bezeichnenderweise ab. Andere flüchteten sich in Worthülsen. Das Signal, das sie damit aussenden, ist verstörend.

Was kommt da noch?

Die Entscheidung, ob er Präsident bleibt oder nicht, liegt zum Glück nicht bei Trump, sondern bei den Wählern. Solange nicht tatsächlich Beweise für massenhaften Wahlbetrug auftauchen, gibt es auch keinen Grund anzunehmen, dass Trump die Wahl vor Gericht noch beeinflussen könnte. Und schliesslich ist die amerikanische Verfassung klar: Am 20. Januar endet die Amtszeit des Präsidenten.

Doch bis dahin bleibt noch viel Zeit. Trump hat gezeigt, was er in diesen Wochen zu tun gedenkt: Bevor er geht, legt er noch ein Feuer. Und was für eines.