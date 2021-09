Geldpolitik beim Fed und der Nationalbank – Bewegung in den USA, Stillstand in der Schweiz Der genesene Nationalbank-Präsident Thomas Jordan will weiter an Negativzinsen festhalten. Bei der US-Notenbank plant man dagegen den Ausstieg aus der bisherigen Geldpolitik. Markus Diem Meier

Hält weiter am rekordtiefen negativen Leitzins fest: Der genesene Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, auf einem Archivfoto. Foto: Anthony Anex (Keystone)

In der Geldpolitik und den Zinsen zeigen sich erste Zeichen der Normalisierung. Allerdings nicht in der Schweiz, sondern in den USA. Dort steht zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder eine Zinserhöhung in Aussicht, ebenso ein Ende der massiven Geldspritzen.

In der Schweiz bleibt alles beim Alten: Das heisst vor allem, dass die Negativzinsen bei rekordtiefen Minus 0,75 Prozent verharren. Das hat Nationalbank-Präsident Thomas Jordan am Donnerstagmorgen an einer Telefonkonferenz ausgeführt.

Es war Jordans erster öffentlicher Auftritt seit seiner Herzoperation vor gut einem Monat. Seit Wochenbeginn sei er wieder zurück in der Nationalbank, sagte er. Er sei wieder voll einsatzfähig und übe alle seine Aufgaben vollumfänglich aus.