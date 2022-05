Kellerbrand in Zell – Bewohner aus Wohnungen evakuiert Am Montagabend mussten wegen eines Kellerbrandes rund zwei Dutzend Bewohner aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte vor der betroffenen Liegenschaft. Foto: Kantonspolizei Zürich

Um circa 21 Uhr erreichte die Polizei eine Meldung, dass an der Müliwiesstrasse in Zell ein Brand ausgebrochen sei. Die ausgerückten Einsatzkräfte mussten aus Sicherheitsgründen rund zwei Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen und des angebauten Mehrfamilienhauses evakuieren. Dies geschah teilweise mit einer Autodrehleiter. Die Feuerwehr konnte den Brand in den Kellerabteilen löschen.

Die Brandursache wird durch die Brandermittlung der Kantonspolizei Zürich untersucht. Nach ersten Erkenntnissen steht eine technische Ursache bei einem Elektrogerät im Vordergrund. Kurz nach Mitternacht konnten alle Evakuierten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

