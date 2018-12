Der Grund ist der Hund

Plötzlich hat Illnau-Effretikon wieder ein Nationalratsmiglied als Einwohnerin. Die BDP-Politikerin Rosmarie Quadranti, die auch für den Regierungsrat kandidiert, ist Anfang Oktober nach Illnau gezogen. Nach dem Wegzug von Fabian Molina (SP) nach Zürich, ist die Stadt damit neu wieder in Bern vertreten. Und sie hat mit Quadranti und Thomas Vogel (FDP) gleich zwei Kandidierende im Rennen um die Kantonsregierung.

Und warum ist Quadranti gezügelt? Wegen ihres Hundes. Für Yuki, so heisst der stattliche Berner Sennenhund, wurde die bisherige Bleibe in Volketswil zu eng und zu unpraktisch. «Jetzt haben wir eine Wohnung mit 67 Quadratmeter Gartensitzplatz», erklärt Quadranti. Der Fall zeigt: Um fremdbestimmt zu werden, braucht es keinen europäischen Gerichtshof in Strassburg, es reicht ein Sennenhund in den eigenen vier Wänden. bä (Der Landbote)