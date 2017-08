Fernost-Mietvelos überrollen ersten Bahnhof in der Region

Am Wochenende hat die Firma O-Bike zahlreiche Mietvelos am Effretiker Bahnhof installiert. Die Stadtpolizei zählte am Nachmittag 65 O-Bikes am Bahnhof. Ob die Lancierung bei den Behörden angekündigt worden war, konnte gestern nicht eruiert werden.

Beim städtischen Tiefbauamt ist jedenfalls nach Angabe des Leiters kein entsprechendes Gesuch eingegangen. «Ich hätte nicht gedacht, dass die Firma so bald zu uns kommt», sagt Amtsleiter Dieter Fuchs. Nach seinem Empfinden seien es nun gar viele Velos, wo der Platz am Bahnhof doch bereits knapp sei. «Hier ist es sicher angebracht, über Auflagen nachzudenken.»

Das ist erst der Anfang

In Winterthur will der Anbieter im September mit 400 Velos Fuss fassen («Landbote» vom Freitag). Da er seine Billigräder grosszügig verteilt, besetzen sie vielerorts die Veloständer. Im Londoner Stadtteil Wandsworth liess die Verwaltung kürzlich über 130 O-Bikes konfiszieren, weil sie die Bürgersteige rund um den Bahnhof blockierten. Die Rede war von einer «gelben Plage».

Schweizer Städte gehen unterschiedlich damit um. Während in Luzern und Zürich keine Bewilligung erforderlich ist, hielt die Basler Stadtverwaltung fest, dass der Veloverleih im öffentlichen Raum eine Nutzung zu Sonderzwecken darstelle und daher bewilligungspflichtig sei. In Zürich einigte sich der Stadtrat mit dem Anbieter darauf, dass die gelben Räder nicht mehr als zehn Prozent der grösseren Abstellanlagen besetzen dürfen.

Wir haben das O-Bike-System auf einer Fahrt von Effretikon nach Winterthur getestet. Lesen Sie den Testbericht morgen im «Landboten». (Landbote)