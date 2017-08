Geweckt aus dem Dornröschenschlaf

Früher blieb einem nach dem Besuch auf der Kyburg, nur der Blick in die Folterkammer, in der sich die «Eiserne Jungfrau» befindet, in unheimlicher Erinnerung. Man stellte sich als Kind vor, wie die armen Verurteilten grausam leiden mussten und die älteren Geschwister statteten die Vorstellung mit schaurigen Details aus. Ansonsten war das Museum bereits ab dem zweiten Besuch eher langweilig.

Ein Museum zum Anfassen

Vor 25 Jahren erhielt der Verein Museum Schloss Kyburg vom Kanton Zürich den Leistungsauftrag, das Museum aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. «Die Verantwortlichen aus dem Bezirk Pfäffikon, den umliegenden Gemeinden und dem Kanton Zürich sowie weiteren Initianten, erarbeiteten ein Konzept, um das Museum attraktiver zu gestalten», erinnert sich Susanne Sorg, Präsidentin des Vereins Museum Schloss Kyburg.

«Uns ist wichtig, dass wir ein attraktives Vermittlungsprogramm anbieten können.»Susanne Sorg, Präsidentin Verein Museum Schloss Kyburg

Der Verein kreierte jährliche Wechselaustellungen und erweiterte die Dauerausstellung mit Themen zur Geschichte der Kyburg. «Uns ist wichtig, dass wir ein attraktives Vermittlungsprogramm anbieten können. Dabei sollen Gruppen aller Art von Führungen profitieren, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind», erklärte Susanne Sorg am Rande der 25-Jahr-Feierlichkeiten.

Die Feierlichkeiten fanden in der Kirche in Kyburg statt. «Die Kyburg ist nach dem Rheinfall die wichtigste Tourismusdestination in der Region», sagte Michael Künzle, Stadtpräsident von Winterthur. Ueli Müller, Stadtpräsident von Illnau-Effretikon zeigte sich stolz, dass seine Stadt seit der Fusion mit Kyburg vor zwei Jahren, eine solche Attraktion auf dem Gemeindegebiet habe. Und Kantonsratspräsidentin Karin Egli-Zimmermann, ist, wie vielen anderen, die «Eiserne Jungfrau» in Erinnerung geblieben.

Nach dem offiziellen Teil führten die Mitglieder des leitenden Ausschusses, die Museums- sowie die Vereinsleitung das Theaterstück «Hans Conrad Escher zu Besuch», im Rahmen des «Der Grosse Brauch» auf. «Der Grosse Brauch» war ein Fest, welches jährlich im Herbst auf der Kyburg stattfand. Anlass war die Abnahme der Jahresrechnung des Landvogtes. Der Verein Schloss Kyburg hat 2010 diese Tradition wieder aufleben lassen.

«Auf den europäischen Museumspreis sind wir besonders stolz.»

Präsidentin Verein Museum Schloss Kyburg

Dass das Museum Schloss Kyburg nicht mehr nur die «Eiserne Jungfrau» als Attraktion zu bieten hat, zeigte es in den letzten 25 Jahren immer wieder von neuem. 2002 erhielt das Museum den europäischen Museumspreis. Verliehen wurde dieser von Königin Fabiola von Belgien. «Auf diese Auszeichnung sind wir besonders stolz», sagte die Vereinspräsidentin.

Ringmauerweg zugänglich

In der Zwischenzeit haben sich die Verantwortlichen nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht. «Wir haben einige bauliche Massnahmen umgesetzt, zum Beispiel das Ökonomiegebäude für Anlässe umgenutzt, den Garten der Frau Landvogt auf Vordermann gebracht oder Ringmauerweg rund um die Burg wieder zugänglich gemacht.»

Aktuell findet die Daueraustellung «Kyburg – Die Burg» statt. Der erste Teil dieser Ausstellung in Grafenhaus und Turm macht den Bau zum Hauptobjekt und veranschaulicht unter anderem die Phasen der früheren Raumausstattungen.

