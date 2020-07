Coronavirus aktuell – Bezirk Winterthur hat drittmeiste Corona-Neuinfektionen In den letzten drei Wochen wurden im Bezirk Winterthur 44 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Auch am KSW werden wieder Covid-19-Patienten betreut. Thomas Münzel

Nachdem noch vor wenigen Wochen gar keine Corona-Patienten mehr am KSW stationär betreut werden mussten, sind derzeit nun wieder zwei Personen hospitalisiert. Foto: Enzo Lopardo

Die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt auch im Raum Winterthur tendenziell wieder an. Im Bezirk Winterthur wurden in den letzten drei Wochen 44 Personen positiv auf das neue Coronavirus getestet. Eine ähnlich hohe Zahl verzeichnete man letztmals im April. Von den zwölf Bezirken im Kanton ist Winterthur damit auf Platz drei. Mehr Corona-Fälle gab es in den vergangenen drei Juli-Wochen einzig noch in den Bezirken Zürich und Bülach.