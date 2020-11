Sekundarschule Seuzach – Bezirksrat geht nicht auf Rekurse ein Eine Versammlung der Sekundarschulgemeinde Seuzach provozierte mehrere Rekurse. Der Bezirksrat geht nun nicht darauf ein, eine Frage bleibt aber offen. Jonas Gabrieli

Das Sekundarschulhaus Halden in Seuzach. Foto: Madeleine Schoder

So viel vorneweg: Ob die Sekundarschulgemeinde Seuzach mit dem geplanten Bau neuer Lernlandschaften das Submissionsrecht verletzt, dazu äussert sich der Winterthurer Bezirksrat in der am Donnerstag versandten Mitteilung noch nicht. Der Grund ist rechtlicher Natur, da diese Vergabe nicht in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung, sondern in jene der Schulpflege fällt.

Der Bezirksrat wird diese Angelegenheit aber in einem separaten Verfahren überprüfen, das bis zur Abstimmung über das Bauprojekt im März Klarheit schaffen soll.

Untersucht hat der Bezirksrat aber drei Stimmrechtsrekurse und eine Aufsichtsbeschwerde bezüglich der Sekundarschulgemeindeversammlung Seuzach vom 8. Juli. «Es wurde eine Wiederholung der Versammlung beantragt», schreibt der Bezirksrat in seiner Mitteilung.