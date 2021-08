Neues Schulhaus Elsau-Schlatt – Bezirksrat nennt Schulpflege unsensibel, weist Rekurse aber ab Gegen die Abstimmung über das neue Schulhaus in Elsau sind beim Bezirksrat zwei Rekurse eingegangen, welche die Neutralität der Schulpflege bemängeln. Nicole Döbeli

Die Primarschule in Elsau hat zu wenig Platz. Ein Erweiterungsbau für 8,5 Millionen Franken soll Abhilfe schaffen. Foto: Madeleine Schoder

Am 13. Juni stimmten die Elsauer und Schlatter Stimmberechtigten mit 954 Ja- zu 904-Nein-Stimmen knapp für ein neues Primarschulhaus in Elsau. 8,5 Millionen Franken soll der Erweiterungsbau mit Platz für fünf Schulklassen kosten. Wie der Bezirksrat Winterthur nun mitteilt, hatte im Vorfeld ein Stimmberechtigter kurz nacheinander zwei Rekurse eingereicht und beantragt, die Urnenabstimmung abzusagen beziehungsweise das Ergebnis aufzuheben. In einem Zwischenentscheid hielt der Bezirksrat im Frühling fest, dass die Rekurse keine aufschiebende Wirkung haben, und die Abstimmung im Juni konnte planmässig stattfinden.