Bibliotheken in Winterthur – Bibliothek Oberi möchte in ein Stefanini-Haus zügeln Die Räume der Quartierbibliothek sind eng und nicht barrierefrei. Damit sie umziehen kann, braucht es noch das Ja des Stadtparlaments – und eine Totalsanierung am neuen Standort. Michael Graf

Bevor die Quartierbibliothek an der Hohlandstrasse einziehen kann, wartet viel Sanierungsarbeit auf die Immobiliengesellschaft Terresta. Foto: Enzo Lopardo

Die Räume der Bibliothek Oberwinterthur genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr, schreibt der Stadtrat in seiner Mitteilung vom Freitag. Der Standort an der Römerstrasse 151 sei auf drei Etagen verteilt, veraltet, zu klein und nicht barrierefrei. «Es gibt nur eine Stelle, wo man sich mit einer Gruppe aufhalten kann – und eine grosse Schulklasse stösst an Grenzen», sagt Franziska Baetcke, Leiterin der Winterthurer Bibliotheken.