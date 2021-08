Analyse zum US-Abzug aus Afghanistan – Biden stoppt den Krieg – und die Lüge Jahrelang wurden die Amerikanerinnen und Amerikaner von ihren Präsidenten mit Propaganda abgespeist, wenn es um die Stärke der Taliban, die Schwäche der afghanischen Armee oder die Korruption in Kabul ging. Damit ist nun Schluss. Hubert Wetzel aus Washington

Man sollte ihn nicht dafür kritisieren, dass er seit zwanzig Jahren der erste Präsident ist, der die Wahrheit sagt: US-Präsident Joe Biden. Foto: Bloomberg via Getty Images

Amerikas Krieg in Afghanistan begann am 7. Oktober 2001 mit Luftangriffen auf die Taliban. Am 31. August 2021 wird der Krieg enden. Die Taliban werden zuschauen, wie die letzten US-Helikopter hinter den Bergen verschwinden. Die Amerikaner gehen, sie bleiben.

Zwischen dem ersten und dem letzten Tag dieses Krieges liegen fast zwanzig Jahre. Und eine Frage: Wie kann eine Demokratie, in der das, was die Regierung tut, im Grossen und Ganzen von der Bevölkerung mitgetragen werden muss, so lange einen Krieg führen, der mit einer so erniedrigenden Niederlage endet? Drei Präsidenten waren als Oberbefehlshaber für den Krieg mitverantwortlich, zwei von ihnen über zwei Amtszeiten hinweg. In den zwanzig Jahren, in denen amerikanische Soldaten in Afghanistan kämpften, töteten und starben, fanden in den USA zehn Kongress- und fünf Präsidentschaftswahlen statt. Warum wurde keine dieser Wahlen genutzt, um einen neuen Kurs zu erzwingen?