Reise nach Taiwan – Biden und Xi telefonieren – aus akutem Anlass Die Spannungen zwischen den USA und China waren selten grösser. Nun reden die Präsidenten miteinander. Vordergründig geht es um Taiwan – in Wahrheit um das Lebensziel des KP-Chefs. Stefan Kornelius

US-Präsident Joe Biden ist nicht sehr begeistert, dass Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, nach Taiwan reisen möchte. Chinas Parteichef Xi Jinping sicher auch nicht. Foto: Keystone (Archiv)

Xi Jinpings aussenpolitischer Radius war in den letzten Jahren nicht sehr weit gezogen. Der Parteichef, der einst die globale Wirtschaftselite in Davos bezirzte und ausgedehnte Freundschaftsreisen nach Afrika unternahm, ist seit der Pandemie in selbstgewählter Isolation verschwunden. Was für das Land gilt, muss auch für den Präsidenten gelten: strikte Abschottung.