Hilfe für die Barszene in Winterthur – Bier trinken und Gutes tun Ein frisch gegründeter Verein bringt mit der Winterthurer Brauerei Stadtguet ein Bier zum Lockdown auf den Markt. Spezialzutat: ein gutes Gewissen. Marc Leutenegger

Die Brauerei Stadtguet an der Industriestrasse 37. Foto: Heinz Diener

Am 17. April startet in der Brauerei Stadtguet die Abfüllung, dann geht es los mit der Lieferung: Freiwillige bringen die Zehnerkartons mit dem Fahrrad oder mit dem Privatauto zu den Kunden. So sieht es der Plan vor, den der Verein mit dem etwas holprigen, aber selbst erklärenden Namen «pro – Stadt dihei» vorgelegt hat. Das Produkt, das er vertreibt, ist ein gleichnamiges Bier. Eigentlich handelt es sich dabei um Stadtguet Blond, nur die Etikette, gestaltet von Mark Adam, ist eine Eigenkreation. Aber um Originalität geht es den Vereinsgründern um Andrin Fretz und Philippe Gretsch auch gar nicht. Sie wollen in Corona-Zeiten helfen, wie viele andere auch. Und dazu ist das Bier da.