Glasflaschen sind knapp – Bierbrauer ärgern sich über Coop und andere Händler Wegen des Kriegs in der Ukraine sind Glasflaschen Mangelware. Doch die Detailhändler verkaufen vor allem Einweg- statt Mehrwegglas. Das verschärft das Problem und ist schlecht für die Umwelt. Erich Bürgler

Alois Gmür, Präsident der Brauerei Rosengarten, hält Einwegglas für eine «unglaubliche Verschwendung». Foto: Andrea Zahler

Es klirrt und scheppert in der Produktionshalle der Brauerei Rosengarten. Ohne Gehörschutz ist der Lärm kaum zu ertragen. Eine Anlage reinigt gebrauchte Bierflaschen. Dann kommen sie aufs Fliessband, und kurz danach fliesst frisches, schäumendes Bier in die Mehrwegflaschen. Die Maschinen in Einsiedeln SZ laufen auf Hochtouren. Denn die Schweizerinnen und Schweizer geniessen das sommerliche Wetter. Und viele trinken dabei im Gartenrestaurant oder auf der eigenen Terrasse ein Bier.