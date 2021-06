Affäre Heer am Frauenstreik – Bierdusche: SVP-Matter erzählt die «wahre Geschichte» SVP-Nationalrat Alfred Heer soll in Bern Demonstrantinnen beschimpft haben. Es sei anders gelaufen, sagt Parteikollege Thomas Matter. Lisa Aeschlimann

Nationalrat Alfred Heer wird am Frauenstreiktag von der Polizei ermahnt. Foto: Raphael Moser

Es war ein kleiner Eklat: Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer soll am Frauenstreik Mitte Juni am Rande einer Kundgebung mehrere Demonstrantinnen angepöbelt haben.

Heer sass mit Parteikolleginnen und -kollegen in einem Restaurant in der Nähe des Bundesplatzes – in Sicht- und Hörweite der Demonstrantinnen. Wie mehrere Anwesende der «Berner Zeitung» berichteten, kam es zu einer Diskussion. Heer soll mehrfach «Lesbenverein» gerufen haben. Ein Mann am Nebentisch sowie mehrere Demoteilnehmerinnen hätten Alfred Heer daraufhin zur Rede stellen wollen. Darauf habe er begonnen, «SVP!» zu skandieren. Die Polizei musste einschreiten, sie wies die Demonstrierenden weg und bat Heer, seine Rufe zu unterlassen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung