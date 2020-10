Gastronomie in der Krise – Bierhalle Wolf, Gräbli-Bar und 15 weitere Betriebe schliessen Wegen Corona schliesst Holenstein Gastro ihre 15 Restaurants, Bars, Pubs und zwei Hotels in Zürich und Umgebung ab Mittwoch bis auf weiteres.

Die Bierhalle Wolf am Limmatquai und weitere Restaurants, Pubs und Bars in Zürich und Umgebung schliessen bis auf weiteres. Foto: Peter Lauth

Die Umsätze in der Gastrobranche brechen ein. Die Holenstein Gastro schliesst daher ab Mittwoch um 14 Uhr alle ihre Betriebe in der Stadt Zürich und Umgebung bis auf weiteres. Dazu gehören 15 Restaurants, Bars, Pubs und zwei Hotels – darunter das Hotel Du Lac in Wädenswil.

Geschäftsführerin Nicole Holenstein bestätigte dies am Dienstag gegenüber Radio 1. Zu dem Familienunternehmen gehören unter anderem die AKT-Restaurants, die Bierhalle Wolf, die Gräbli-Bar, die Big Ben Pubs in der Stadt Zürich sowie das Hotel Du Lac in Wädenswil und das Seerestaurant Keywest in Oberrieden. Rund 180 Mitarbeitende sind betroffen.

Einbruch der Umsätze wegen Maskenpflicht

Wegen des weiteren Einbruchs der Umsätze seit der Maskenpflicht in Bars und Restaurants habe man sich zu dem schweren Schritt entschlossen. Aufwand und Ertrag stünden nicht mehr im Verhältnis. Weil viele Menschen im Homeoffice arbeiteten, sei beispielsweise der Mittag komplett eingebrochen, etwa noch auf ein Zehntel, sagte Holenstein gegenüber Radio 1.

Mit der Schliessung soll verhindert werden, dass grossflächig Kündigungen ausgesprochen werden müssen. Die Mitarbeitenden müssen nun in Kurzarbeit gehen. Wie lange die Schliessung dauert, ist noch unklar. Nicole Holenstein hofft auf den Frühling.

