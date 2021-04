Protestaktion in Winterthur – Bierschwemme in der Steinberggasse Am Mittwoch waren die Judd-Brunnen in der Steinberggasse randvoll mit Bier gefüllt. Dahinter steckt eine Protestaktion der Winterthurer Brauereien. Michael Graf

Brunnen voller Bier: Die Judd-Brunnen in der Steinberggasse wurden in der Nacht auf Mittwoch von Unbekannten mit Bier gefüllt. Foto: Madeleine Schoder

Ein Bad mit Bier: Das ist auf der Steinberggasse bei warmen Temperaturen kein seltener Anblick. Ein Bad IM Bier dagegen ist eine Premiere. Doch am Mittwoch ging es auf der Winterthurer Freiluft-Festmeile noch feuchtfröhlicher zu als in Nicht-Pandemiezeiten: Die Tröge der drei runden Brunnen waren randvoll mit kühlem Bier gefüllt.

Die unbekannte Täterschaft machte sich dabei zunutze, dass die 1997 erstellten Judd-Brunnen nicht mit Frischwasser gespeist werden, sondern das Wasser im Umlauf zirkuliert. Wer sich Zugang zur Brunnenküche verschafft, kann es durch andere Flüssigkeiten ersetzen. So passiert offenbar in der Nacht auf Mittwoch.

Becher-Buben an der Brunnenbar

Das Lausbubenstück blieb nicht lange unbemerkt. Kantonsschüler und ZHAW-Studierende brachten Becher, um sich am kühlen Gratisbier zu laben. Einige wagten angesichts der sommerlichen Temperaturen gar den Schwumm im Bier. Nicht alle freute das ausgefallen Treiben. Angesichts der Gratiskonkurrenz schloss das benachbarte Bierfachgeschäft Hako aus Protest den Rolladen. «Wenn unsere Kunden mal vor dem Laden trinken, kommt gleich die Gewerbepolizei», ärgert sich ein Mitarbeiter.

Ebenfalls gar keine Freude hatte der Präsident von Gastro Winterthur, Thomas Wolf. Der SVP-Gemeinderat schäumte richtiggehend. «Gartenwirtschaften müssen geschlossen bleiben, und in der ‹Steibi› baden sie im Bier!» Für den Frust der Brauer habe er aber Verständnis, bald könne er seine Vorräte dazugiessen.

Albanifest-Absage als Auslöser

Um eine solche Aktion zu realisieren, braucht es mindestens einen Tanklaster voller Gerstensaft. Der Verdacht fiel also schnell auf die Brauereien wie Doppelleu, Euelbräu, Stadtgut oder Heineken (Haldengut). Dieser Zeitung liegt ein Bekennerschreiben vor, das im Netz zirkuliert. Darin beklagen die Winterthurer Brauereien, dass sie durch die anhaltende Schliessung der Gastronomie in einer unangenehmen Lage seien. «Die Absage des Albanifestes war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.»

Christine Roth, Marketingleiterin von Doppelleu-Boxer, sagt auf Anfrage: «Es stimmt, in den Judd-Brunnen floss am Mittwoch Bier aus Winterthurer Produktion. Wir wollten nicht nur jammern, sondern der Bevölkerung auf originelle Weise in Erinnerung rufen, wie gut ein lokales Bier auf der Gasse schmeckt.»

Ganz harmlos ist der Schabernack aber nicht. Die Stadtpolizei ermittelt wegen Verstössen gegen die Lebensmittelverordnung, die Covid-Vorschriften und das Gastgewerbegesetz. «Potenziell wurde ein alkoholisches Getränk auch Personen unter 16 Jahren verfügbar gemacht», sagt Michael Wirz von der Stadtpolizei. Konkrete Fälle seien ihm aber nicht bekannt. Stadtwerk Winterthur wurde informiert, am Donnerstagmorgen soll wieder Wasser fliessen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.