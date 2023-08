Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Bilder der Musikfestwochen Fans der Musikfestwochen und solche, die es noch werden, finden im Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken Hunderte Bilder von vergangenen Festivals. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Konzertbühne der Winterthurer Musikfestwochen im Graben, 1980er-Jahre. Eines von über

70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden

können. Foto: Andreas Wolfensberger / bildarchiv.winterthur.ch

Die Winterthurer Musikfestwochen, die seit 1976 mit Ausnahme des Corona-Jahrs 2020 Jahr für Jahr über die Bühne gehen, haben schon manche Geschichten geschrieben. Festgehalten wurden diese unter anderem im Buch «Festival Fieber», das zum 30-Jahr-Jubiläum des Festivals erschienen ist. Aber auch im fotografischen Gedächtnis der Stadt haben sie ihre Spuren hinterlassen.

Gibt man im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken (bildarchiv.winterthur.ch) den Suchbegriff «Musikfestwochen» ein, werden über 370 Treffer angezeigt. Die Bilder stammen vor allem aus dem Bildarchiv des «Landboten», dessen Fotografen schon seit den Anfängen des Festivals an die Konzerte ausgeschwärmt sind.

Die ältesten Bilder gehen auf das Jahr 1978 zurück, als die Musikfestwochen mit der Hauptbühne in der Steinberggasse zum ersten Mal im Freien stattgefunden hatten, und reichen bis in die 2010er-Jahre. Klickt man sich durch die Bilder, begibt man sich nicht nur auf eine Reise durch die Musikgeschichte der letzten 45 Jahre, sondern – wer schon länger in der Stadt lebt und regelmässiger Gast der Musikfestwochen ist – auch auf eine kleine Zeitreise durch das eigene Leben.

Erinnerungen an grosse und kleine, laute und leise Momente werden wach, und der eine oder die andere entdeckt in Bildern vom Publikum vielleicht alte Freundinnen und Freunde wieder, vielleicht sogar sich selber. Wer das kleine Mädchen ist, das hier vor der Bühne tanzt, ist übrigens nicht bekannt. Sind das etwa Sie?

