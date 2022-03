Gewerbemuseum Winterthur – Bilderbuch – ein Tanz um den Spalt Das Gewerbemuseum Winterthur zeigt in seiner neuen Ausstellung die Vielfalt der Bilderbuchkunst. Das Museum stellt irre Neuentdeckungen vor und bietet einen anderen Blick auf Klassiker wie «Die kleine Raupe Nimmersatt». Deborah von Wartburg

Gastkurator Hans ten Doornkaat zeigt, wie die Illustratorinnen mit dem Buchmedium spielen. Fotos: Enzo Lopardo Runde Bücher, solche die auf dem Kopf angeschaut auch Sinn ergeben. In der Ausstellung des Gewerbemuseums entdeckt man viele Überraschungen. Fotos: Enzo Lopardo …führt Direktorin Susanna Kumschick die Medien am Freitag durch die Ausstellung. Hier stellt sie Bilderbücher für sehbehinderte Menschen vor. Fotos: Enzo Lopardo.

«Vergessen Sie alles, was Sie an konventionellen Vorstellungen über Bilderbücher im Kopf haben», sagt Hans ten Doornkaat, Gastkurator der neuen Ausstellung im Gewerbemuseum. Tatsächlich zeigt der Einblick, den die Besucherinnen in Konzept und Illustration von Bilderbüchern erhalten, dass diese alles andere als banal sind.