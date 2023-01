Kino Cameo in Winterthur – Bildgewaltiges Roadmovie über einen Esel «EO» ist der kühnste Film des polnischen Altmeisters Jerzy Skolimowski und beschreibt den Lebensweg eines Esels. Irene Genhart

Unvergessliche Bilder: Szene aus dem Film «EO» von Jerzy Skolimowski. Foto: Frenetic

Der Film «EO» ist ein bildgewaltiges Roadmovie, das den Lebensweg eines Esels beschreibt. Er dürfte dem 84-jährigen Jerzy Skolimowski jahrelang vor Augen geschwebt haben. Der Esel gehört einem Zirkus und steht abends jeweils mit der Artistin Kassandra in der Manege. Dort spielt er den sterbenden Esel und bekommt von ihr dafür Möhren zugesteckt. Der Name des Grautiers ist so lautmalerisch wie der Filmtitel: «Eo». Auf Deutsch müsste man das korrekterweise mit «I-A» übersetzen. Eo aber ist ein polnischer Esel, und in Polen sagen die Esel eben «eo».