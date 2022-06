Arbeiten auf dem Friedhof – Bildhauer befreit Elgger Marmorbrunnen von Kalk und Algen 20 Jahre nachdem Werner Lüthy den Friedhofsbrunnen für Elgg kreiert hat, kehrt er zurück, um ihm eine dringend nötige Auffrischung zu verleihen. Nicole Döbeli

Die endlose Form des Friedhofsbrunnens symbolisiert das ewige Leben. Trotzdem brauchte er eine Verjüngung. Foto: Marc Dahinden

Ein Kompressor rattert auf dem Friedhof Elgg. Er steht auf einem Autoanhänger und betreibt einen Meissel mit Pressluft, der sich langsam durch den zentimeterdicken Kalk am Friedhofsbrunnen arbeitet. Vom ursprünglich weissen Marmor aus Peccia im Maggiatal war in den letzten Jahren nicht mehr viel zu sehen. Der Kalk und eine grünlich-gräuliche Schicht Algen hatten dem Brunnen zugesetzt. «Es tut schon etwas weh, den Brunnen so zu sehen. Meine Arbeiten sind wie Kinder für mich», sagt Bildhauer Werner Lüthy.