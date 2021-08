Medaille am Schwebebalken - Biles turnt mit dosiertem Risiko zu Bronze

Olympia 2021: Schwebebalken-Final – Biles turnt mit dosiertem Risiko zu Bronze Comeback nach psychischen Problemen geglückt: Simone Biles verzichtet am Schwebebalken auf eine Schraube und gewinnt ihre siebte Olympiamedaille.

Ohne Schraube beim Abgang: Simone Biles riskierte in ihrer Übung nicht alles. Foto: Getty Images

Sie wollte es noch einmal versuchen. Nachdem sie wegen einer mentalen Blockade den Teamfinal früh abgebrochen und danach auf die Finals im Mehrkampf, am Sprung, Stufenbarren und Boden verzichtet hatte, wollte Simone Biles am Schwebebalken doch noch um die Medaillen turnen.

Und die vierfache Olympiasiegerin von Rio, die beste Kunstturnerin Geschichte, deren Auftritt mit Spannung erwartet worden war, hielt dem Druck stand. Als Dritte an der Reihe, turnte die 24-jährige US-Amerikanerin weitgehend fehlerlos, riskierte zum Schluss aber nicht alles, indem sie beim Abgang auf eine Schraube verzichtete (diese hatte ihr zu schaffen gemacht). Stattdessen zeigte Biles einen Doppelsalto rückwärts gebückt. Ihre Note: 14,000, Zwischenrang 2 hinter der Chinesin Tang Xijing (14,233).

Diese beiden wurden in der Folge einzig von Tangs 16-jähriger Landsfrau Guan Chenchen übertroffen, die mit 14,633 Punkten Gold gewann. Biles hatte an diesem Gerät bereits vor fünf Jahren in Rio Platz 3 belegt.

