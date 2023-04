Sind im Gegensatz zu den Nichtengagierten eher an politischen Sachfragen interessiert: Menschen, die sich freiwillig einsetzen, wie hier für den Fahrdienst des Roten Kreuzes. Foto: Keystone

Der Megatrend der Individualisierung setzt wohl keinem anderen Bereich mehr zu als dem freiwilligen Engagement. Mit voller Wucht trifft das selbstbezogene «Ich» das am Gemeinwohl orientierte «Wir» bis ins Mark. Nicht selten zählen gerade in Momenten knapper Zeitfenster Selbstbestimmung und Flexibilität mehr als Gemeinsinn und Verbindlichkeit. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sind Sie in den vergangenen Tagen Kolleginnen, Freunden oder Ihren Nachbarn helfend zur Hand gegangen? Haben Sie in letzter Zeit vielleicht sogar die Aktivitäten eines Vereins oder einer Behörde unbezahlt mit Ihrem Tun unterstützt?