Kolumne Tribüne – Bin ich jetzt alt? «Geniess deine Pension» – diese Empfehlung hörte die «Landbote»-Kolumnistin zuletzt oft. Aber so einfach ist das nicht. Monika Schmid

Jetzt bin ich fünfundsechzig, und damit muss ich klarkommen. Archivfoto: Manuela Matt

Anfang Monat bin ich fünfundsechzig Jahre alt geworden. Es ist die Zeit, wo man als Statusbild im Mobiltelefon ein Kinderfoto postet. Ich habe eins gefunden, da sehe ich aus wie eine Käthe-Kruse-Puppe.

Ich erinnere mich noch, als ich dreissig geworden bin. Damals dachte ich: Jetzt bist du nicht mehr jung. Und kurz darauf habe ich ein Büchlein über die Lebensmitte in die Hände gekriegt und gelesen, dass die Lebensmitte so um die fünfunddreissig herum sein muss.

Huch! Lebensmitte, das heisst, von da an geht es bergab. Das habe ich grosszügig verdrängt in jenen Jahren. Man ist schliesslich immer so alt, wie man sich fühlt. Einer der vielen Trugschlüsse. Nein, man oder frau ist so alt, wie frau ist. Und ich bin jetzt fünfundsechzig, und damit muss ich klarkommen und mich damit auseinandersetzen.

Mit meinem Geburtstag geht auch die Pension einher. Die AHV anmelden. Ich habe es immer ein bisschen hinausgeschoben. Das Berufsleben hinter sich lassen. «Geniess deine Pension», wünschen mir viele. Will ich die Pension geniessen? Eigentlich hätte ich doch Kraft genug, um weiterzuarbeiten. Aber ich bin jetzt fünfundsechzig, und da überlässt man das Feld den Jüngeren.

So ist das Leben. Auch ein bisschen Frust und auch ein bisschen Angst. Nein nicht ein bisschen, viel Angst, was die nächsten Jahre bringen werden. Das steckt frau und vielleicht auch man nicht einfach weg. «Wo ist dein Gottvertrauen, liebe Monika?», höre ich mich sagen. Der liebe Gott in Ehren, aber alt werden muss ich selber, und das ist gar nicht so einfach.

Fünfundsechzig, ich habe mir diese Zahl gross auf ein Blatt Papier gemalt und bin ihr mit Farbstiften immer wieder nachgefahren. Fast wie eine Meditation über das Älterwerden. Jetzt ertappe ich mich auch schon bei diesen Wörtern: älter werden – um ja nicht das Wort alt zu gebrauchen. Dritte Lebensphase ist auch so eine Umschreibung, um dieses «magische» Wort auszulassen.

Alt sein ist nicht in! Es ist höchste Zeit, eine Patientenverfügung zu machen und alles rund ums Sterben klar zu regeln. Ja, auch dieses Thema rückt näher. So viele Menschen habe ich in meinem Berufsleben im Sterben begleitet. Und es ist so anders, wenn es um einen selber geht.

«Freue dich am Gelungenen und segne das Schwierige!» Diesen Gedanken hat mir eine Freundin zum Geburtstag geschrieben. Wie ein solcher Satz einen tragen kann. Ich nehme ihn mit, im Zurückschauen und im Vorwärtsgehen.

