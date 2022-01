Jurist zum Fall Vincenz - «Bin konsterniert, wie schwach die Anklageschrift ist»

Was fehlt, um die Arglist zu belegen?

Es ist schwer, einen Betrug durch Unterlassung zu begehen. Ein einfaches Beispiel: Wenn ich in ein Taxi steige, aber kein Geld habe, gibt es in den Lehrbüchern die Ansicht, dass dies eine arglistige Täuschung des Taxifahrers durch Unterlassen darstelle, weil eine Aufklärungspflicht bestehe. Das ist so nicht richtig. Tatsächlich unterlasse ich nicht eine Aufklärung, zu der ich gar nicht verpflichtet bin, sondern ich täusche den Taxifahrer durch mein aktives Verhalten. Warum? Weil es nicht üblich ist, dass ein Taxifahrer jeden Gast fragt, ob er Geld für die Fahrt habe. Allein durch das Einsteigen ins Taxi sage ich also, dass ich zahlen werde. Anders liegt der Fall Vincenz: Hier leitet die Staatsanwaltschaft aus einer allgemeinen Treuepflicht eine Informationspflicht ab. Sprich, Vincenz hätte wegen seiner Treuepflicht aktiv über seine Beteiligungen informieren müssen. Und aus dieser Verletzung der Informationspflicht wird wiederum die Arglist abgeleitet.