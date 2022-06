Abenteurer aus Winterthur – «Bin zwar nicht fit, habe aber den Biss» Vital Stefanini, Sohn des verstorbenen Immobilienmoguls Bruno Stefanini, radelt erneut in die Ferne. Ohne Training und mit minimaler Vorbereitung. Yolanda Guzmán Pfister Text

Vital Stefanini mit seinem Fahrrad kurz vor der Abfahrt vor dem Einkaufszentrum Neuwiesen. Foto: Yolanda Guzmán Pfister

Vital Stefanini schwang sich am Montagmorgen wieder aufs Velo. Ziel ist die serbische Hauptstadt Belgrad. Sieben Tage hat Stefanini hierfür eingeplant. Seine erste Etappe soll 270 Kilometer lang sein und in Innsbruck enden. Nach dem Start muss er jedoch bereits nach 300 Metern kehrtmachen. Er hat in der Aufregung seinen Helm daheim gelassen.