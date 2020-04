Winterthur soll nachhaltiger werden – Biologe wird Leiter Umwelt- und Gesundheitsschutz Der Stadtrat Winterthur wählt einen neuen Leiter für den Bereich Umwelt- und Gesundheitsschutz. Der promovierte Biologe Peter Jann soll dazu beitragen, die Stadt nachhaltiger zu entwickeln.

Peter Jann wird neuer Leiter des Bereichs Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Winterthur. Foto: PD

Klimaschutz, Klimawandel und nachhaltige Entwicklung von Winterthur: Das seien die dringendsten Themen des Bereichs Umwelt und Gesundheitsschutz (UGS) der Stadt Winterthur, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein, hat der Stadtrat Peter Jann als neuen Leiter für den UGS bestimmt.

Jann promovierte 1997 an der ETH in Evolutionsbiologie, zwischen 2011 und 2018 war er Direktor des Naturama Aargau und betreute in dieser Funktion die Bereiche Naturschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung. Seit 2019 war er an der ZHAW angestellt.

Netto null bis 2050 als grösste Aufgabe

Der UGS ist verantwortlich für den Schutz der Umwelt und die nachhaltige Entwicklung der Stadt Winterthur. Dabei dürfte eine Hauptaufgabe sein, den Massnahmenplan Energie, mit dem die Stadt Winterthur das Emissionsziel Netto null bis ins Jahr 2015 erreichen will, umzusetzen.

( gvb )