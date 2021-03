Kolumne Tribüne – Bis ans Ende unserer Tage Unsere Kolumnistin macht sich Gedanken zur Ehe, zu Ausharren und Mut. Gregory von Ballmoos

Kolumnistin Eva Ashinze feierte ihren zehnten Hochzeitstag. Foto: Madeleine Schoder

Vor wenigen Tagen habe ich meinen zehnten Hochzeitstag gefeiert. Wobei «gefeiert» eine masslose Übertreibung ist. Ich hätte gar nicht an diese Rosenhochzeit gedacht, hätte mein Mann mich nicht am Abend zuvor darauf aufmerksam gemacht. In aller Eile habe ich ein Geschenk besorgt und den Gastro-Lieferservice unseres Vertrauens aufgeboten. Viel mehr liegt momentan pandemiebedingt nicht drin. Das Vergessen meines Hochzeitstages ist nicht auf eine fürchterliche Ehe zurückzuführen. Mir liegt einfach nichts an Jubiläen. Sie sind tendenziell wenig aussagekräftig; eine lange Beziehung ist nicht gleich eine erfüllte Beziehung.