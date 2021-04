Verkehr in Henggart – Bis August: Strassensanierung bringt Umleitungen mit sich Ab Dienstag wird die Kantonsstrasse zwischen Henggart und Adlikon saniert. Das hat Verkehrsumleitungen zur Folge – und für Henggart mehr Autos. Markus Brupbacher

Die Kantonsstrasse zwischen den Autobahnanschlüssen Adlikon und Henggart wird saniert. Foto: Madeleine Schoder

Zwar steht auf der Informationstafel am Strassenrand das Anfangsdatum 29. März. Doch laut Mitteilung des kantonalen Tiefbauamts starten die Bauarbeiten an der Weinlandstrasse zwischen Henggart und Adlikon am Osterdienstag, 6. April. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 20. August dauern und führen zu Verkehrseinschränkungen.

Es handelt sich um eine Kantonsstrasse, die direkt neben der Weinlandautobahn A4 verläuft. Der betroffene Strassenabschnitt ist zwei Kilometer lang und liegt zwischen dem Autobahnanschluss Henggart und dem Kreisel beim A4-Anschluss Adlikon. Er muss saniert werden, weil er in einem schadhaften Zustand ist. Zusätzlich erstellt das Tiefbauamt bei der Kreuzung Weinland-/Flaachtalstrasse zwei zusätzliche Schutzinseln, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.