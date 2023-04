Michael Gempart ist gestorben – Bis ins hohe Alter aktiv Der aus Winterthur stammende Schauspieler Michael Gempart spielte auf den grossen deutschsprachigen Bühnen. Nun ist er mit fast 89 Jahren in München gestorben. Helmut Dworschak

Der Schauspieler Michael Gempart. Foto: PD

In seinen letzten Rollen stand Michael Gempart im Theater Basel und im Münchner Residenztheater auf der Bühne, hier 2021 als Geist in Shakespeares «Hamlet». Seit 1982 war er als freier Schauspieler unterwegs und spielte unter anderem im Wiener Burgtheater, in der Berliner Volksbühne und im Gorki-Theater. Einem grösseren Publikum wurde er durch Filme wie «Das Boot ist voll» (1981) und «Die schwarze Spinne» (1983) bekannt. Auch in Fernsehserien wie «Tatort» war er zu sehen. Weggefährten wie der Schauspieler Christian Kohlund und die Schauspielerin Marthe Keller beschreiben ihn als «zutiefst liebenswert» und «unendlich begeisterungsfähig». Der Regisseur Ersan Mondtag sagt über ihn: «Sein Sprechen war wie ein Gesang.»