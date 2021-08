YB nach dem grossen Triumph - Bis irgendwann nur noch die Tränen flossen

Young Boys nach dem grossen Triumph – Bis irgendwann nur noch die Tränen flossen Der Einzug in die Champions League ist mit grossen Emotionen verbunden. Prägend sind drei Aufsteiger unter dem neuen Trainer. Dominic Wuillemin aus Budapest

Das Champions-League-Logo auf dem Arm, die pure Freude im Gesicht: Die Young Boys nach dem 3:2 gegen Ferencváros. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Cédric Zesiger erledigt auch diese Aufgabe souverän, wie er alle Aufgaben, die sich ihm am Abend zuvor beim 3:2 gegen Ferencváros in der Groupama Aréna stellten, stilsicher wegarbeitete. Auf die Frage, ob es nach dem Einzug in die Champions League eine lange Nacht geworden sei, antwortet der 23-jährige Schütze des ersten YB-Tors am Mittwochvormittag am Budapester Flughafen: «Es wurde spät. Aber wir waren ja auch erst spät im Hotel.» Die Aussage garniert er mit einem Lächeln.

Um 22.51 schafften die Young Boys, wonach sie schon oft vergeblich strebten. Sie qualifizierten sich zum zweiten Mal nach 2018 für die Königsklasse – dieses Format, das, wie es sein Übername sagt, über sämtlichen anderen Clubwettbewerben thront. Was das Erreichte bedeutete, liess sich aus den Gesichtern und Gesten der YB-Spieler lesen. Sie jubelten, schrien, strahlten, tanzten. Sie weinten sogar.