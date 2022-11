Demokratie in Winterthur – Bis zu 600 Stimmcouverts sind ungültig, weil verspätet. Hilft A-Post?

Die Stadt darf künftig Stimmcouverts mit A-Post frankieren. Passieren wird das aber kaum, denn Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) findet das unnötig. Michael Graf

So sah es 2010 im Wahlbüro 1 aus. Damals wie heute gilt: Wer seine Stimmunterlagen nicht bis Dienstag zur Post bringt, riskiert, dass sie nicht ankommen. Foto: Peter Würmli



Bis zu 600 Stimm- und Wahlcouverts treffen in Winterthur zu spät ein und sind damit ungültig. Das stört SVP-Stadtparlamentarier Christian Hartmann. «Diese Couverts werden einfach weggeworfen. Dahinter stecken Menschen, die sich eine politische Meinung gebildet haben», kritisierte er am Montag in der Sitzung des Winterthurer Stadtparlaments.