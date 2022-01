Winterthurerin an Olympia – Bis zum Abflug nach China wird sie zur Einsiedlerin Saskja Lack, erst 21-jährige Skicrosserin aus Winterthur, sichert sich im letzten Moment das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking. Urs Stanger

Die Gotzenwilerin Saskja Lack wird zu einer unverhofften Olympia-Premiere kommen. Foto: PD

Und plötzlich wollte Saskja Lacks Heimreise vom Skicross-Weltcup in Schweden nicht mehr enden. Am frühen Montagnachmittag landete die Maschine aus Stockholm. Statt von Kloten direkt nach Hause zu fahren, standen Termine an.