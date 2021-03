Kartonentsorgung in Winterthur – «Bis zum Wochenende ist der Karton weg» Die Stadt Winterthur sammelt vorerst auch nicht zusammengebundene Kartonschachteln ein – einfach ein wenig später. Das Schnüerli ringsum sei aber nötig, wegen der Mitarbeiter. David Herter

Ohne Schnur ringsum nimmt die Stadt den Kartonabfall künftig nicht mehr mit. Die Entsorgungssünder werden direkt kontaktiert. Foto: mab

Wer in Winterthur Karton entsorgen will, und diesen nicht in einen Container legen kann, muss ihn mit einer Schnur zusammenbinden. Selbst dann, wenn lose Teile ordentlich in einen grossen Karton oder in einem Papiersack gestellt wurden. Fehlt die Schnur, lassen die Mitarbeiter der Abfalltour den Karton stehen und versehen ihn mit einem roten Kleber, der auf die Vorgabe aufmerksam macht.

In den vergangenen Tagen häuften sich entlang der Strassen, vor Läden und Häusern deshalb die stehen gelassenen Kartonschachteln. Das sorgte für Ärger und Unverständnis. Dass die Stadt auf einem zusätzlichen Schnürlein beharre, finden die einen Einwohnerinnen und Einwohner reine Schikane. Andere sehen das Problem nicht – korrekt zu entsorgen sei doch nicht zu viel verlangt.