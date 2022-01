Führungswechsel am Spital Winterthur – Bisheriger Finanzchef wird neuer Spitaldirektor Hansjörg Lehmann, heutiger Finanzchef und stellvertretender CEO des Kantonsspitals Winterthur, löst am 1. Mai den langjährigen Spitaldirektor Rolf Zehnder ab. UPDATE FOLGT

Hansjörg Lehmann (rechts) wird Nachfolger von Spitaldirektor Rolf Zehnder. Fotos: Keystone/KSW

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) bekommt per 1. Mai einen neuen Direktor. Wie das KSW am Mittwoch mitteilt, tritt Hansjörg Lehmann die Nachfolge von Rolf Zehnder an.

Hansjörg Lehmann ist mit dem KSW bestens vertraut. Seit Januar 2018 leitet er die Direktion Finanzen. Im April 2019 hatte ihn der Spitalrat zudem zum stellvertretenden Spitaldirektor ernannt. Über seinen klassischen Aufgabenbereich der Finanzen hinaus war er bereits bis anhin federführend in der strategischen Spitalentwicklung und ist nebst anderen Aufgaben auch für das Qualitäts- und Leistungs­management verantwortlich.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Lehmann war ausserdem fast zehn Jahre für die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich tätig, zuerst als Projektleiter Zürcher Spitalplanung 2012, danach als Geschäftsfeldleiter Gesundheits­versorgung und Mitglied der Geschäftsleitung. Im Spitalrat des Universitätsspitals Zürich vertrat er während drei Jahren die Gesundheitsdirektion.

Zehnder übernimmt Thurmed AG

Die Verdienste des heutigen Spitaldirektors Rolf Zehnder sollen gemäss Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt gewürdigt werden. Wie bereits im Dezember bekannt gegeben, wird Zehnder eine neue Herausforderung ausserhalb des KSW annehmen.

Der 54-Jährige wechselt in den Kanton Thurgau, wo er auch wohnhaft ist. Er wird im August 2022 die Leitung der Thurmed AG übernehmen, zu der unter anderem das Radiologische Institut Weinfelden, die Venenklinik Bellevue und insbesondere die Spital Thurgau AG gehört. Zehnder ersetzt Marc Kohler, der zu diesem Zeitpunkt nach 18 Jahren in Pension gehen wird.

Die Spital Thurgau AG umfasst die Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen, die Psychiatrischen Dienste Thurgau sowie eine Rehabilitationsklinik. Die Spitalgruppe beschäftigt über 4'700 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von 680 Millionen Franken.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.