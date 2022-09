Gastronomie in Winterthur – Bistro Dimensione schliesst Ende Jahr Die Rechnung geht nicht mehr auf im Dimensione, wo Menschen mit psychischen Problemen kochen und servieren. Das Bistro schliesst per Jahresende, doch der Verein will weitermachen. Delia Bachmann

Beat Böckli, der das Bistro Dimensione mitgegründet hat, trinkt an der Bar einen Espresso. Foto: Roger Hofstetter

Das Dimensione ist in Winterthur eine soziale Institution. Vor 15 Jahren wurde das Bistro an der Neustadtgasse eröffnet. Seither beschäftigte das Lokal nach dem Motto «Eingliederung statt Rente» etwa 400 Menschen mit sozialen oder psychischen Problemen in der Küche oder im Service. «Wir wollen jene auffangen, für die es noch kein anderes Netz wie etwa die IV gibt», sagt Beat Böckli, der die Liegenschaft besitzt. Er gehört zum Gründungsteam, ist im Vorstand des Dimensione und veranstaltet regelmässig Konzerte im Lokal.