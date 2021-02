Bauen in Winterthur – Bitte ein Park, eine Dach-Bar und ein Schwimmbad im Keller! Siska-Chef Günter Heuberger lud die Bevölkerung ein, sich zu seinem Hochhaus-Projekt beim Hauptbahnhof zu äussern. Über 500 Personen machten mit. Die Erwartungen sind haushoch. Michael Graf

60 bis 70 Meter hoch – und Verkehrsprobleme lösen soll es auch noch. So könnte das Projekt «SH zwei4» beim Hauptbahnhof aussehen. Im Hintergrund der Rote Turm (90 Meter). Visualisierung: Siska Immobilien AG/atelier ww

Wer gross baut, stösst auf Widerstand. Verschiedene private Bauprojekte landeten in Winterthur in den letzten Jahren an der Urne. Etwa die Lokstadt (Hochhaus!), der Swica-Hauptsitz (ein Block im Villengürtel!) oder aktuell die Überbauung Eichwaldhof (Durchgangsverkehr!).

Günter Heuberger, Chef und Besitzer der Siska Immobilien AG, hat daraus seine Lehre gezogen. Für seine geplante Überbauung samt Hochhaus direkt beim Hauptbahnhof hat er die Bevölkerung zum Mitreden eingeladen, noch bevor ein einziger Plan gezeichnet war. In Winterthur ist das ein bisher einzigartiges Vorgehen.